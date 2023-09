Pallavolo Cabiate: il primo test casalingo della Clerici Auto finisce ancora in parità

Il primo testa match pre stagionale casalingo della Pallavolo Cabiate sulla strada verso il debutto nel campionato di serie B1 femminile si è chiuso in parità. Sabato sera infatti la Clerici Auto di coach Gilles Reali ha ospitato nel suo palazzetto la terza amichevole che ha chiuso con il secondo pareggio consecutivo per 2-2 questa volta contro la pari categoria FO.CO.L Volley Legnano.

Un match bello ed equilibrato che ha visto le ospiti vincere il primo set, poi le padroni di casa si sono imposte nelle due successive partite mentre le legnanesi hanno vinto l'ultimo parziale pareggiando i conti. Nel complesso un buon allenamento congiunto per Cabiate che tornerà in palestra lunedì per preparare il penultimo test precampionato in programma giovedì 28 contro Club Italia.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-FO.CO.L Voelley legnano 2-2

Parziali: 19-25, 25-20, 25-18, 22-25

Il calendario del pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate 2-2

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1) 2-2

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1)

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)