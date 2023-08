Pallavolo Cabiate, la Clerici Auto 2023/24 si è radunata e ha iniziato a lavorare sodo

Pallavolo Cabiate: il club brianzolo di Serie B1 donne ha aperto la nuova stagione.

Pallavolo Cabiate: squadra molto rinnovata a disposizione di coach Gilles Reali

Vacanze finite anche per la Pallavolo Cabiate che è tornata in palestra dove si è radunata e ha iniziato a lavorare sodo per preparare la nuova stagione che la vedrà protagonista nel campionato di B1 femminile. La ClericiAuto ha infatti cominciato la preparazione agli ordini del confermato head coach Gilles Reali, affiancato dall'assistente Chiara Giussani e dal nuovo team manager Davide Castelli.

Roster molto rinnovato con ben 8 volti nuovi e il ritorno di Fedarica Carli. Ricordiamo che la Clerici Auto è inserita nel Girone A Serie B1 femminile con Club Italia, Ascot Moncalieri, Savis Vol-ley Volpiano, Libellula Banca CRS Bra, GSO Villa Cortese, FO.CO.L Legnano, Centemero Concorezzo, Pallavolo Don Colleoni Trescore, Brembo Volley Team, Capo D'Orso Palau, AGIL Novara. La Serie B scatterà ufficialmente nel weekend del 7-8 ottobre 2023 e terminerà l’11 e 12 maggio 2024.

Questo il roster della Clerici Auto Cabiate 2023/24

2 Martina Bordignon banda nuova

3 Federica Carli banda ritorno

4 Chiara Pellegatta centrale confermata

5 Stefania Colombo confermata

6 Martina Pavesi palleggiatrice nuova

7 Vittoria Meroni libero nuova

8 Chiara Chiesurin banda nuova

9 Letizia Badini palleggiatrice nuova

10 Alessia Della Canonica libero confermata

11 Monica Rettani centrale nuova

12 Federica Biganzoli banda confermata

13 Ilaria Simonetta opposta nuova

14 Sofia Maspero opposta nuova