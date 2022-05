Pallavolo Cabiate la Clerici Auto centra i playoff e ora sfida Chieri al primo turno

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate decisivo il successo in casa contro Vivivolley per 3-0, sabato 7 maggio gara 1 in trasferta gara 2 mercoledì 11 a domicilio

Missione compiuta per la Pallavolo Cabiate che si è qualificata per i playoff di serie B2 femminile. Serviva un punto solo alla Clerici Auto per staccare il biglietto per la seconda fase e la squadra di coach Gilles Reali ha fatto ancora meglio vincendo per 3-0 l'ultima gara di stagione regolare in casa contro il Vivivolley. Un successo che permette al team cabiatese di chiudere al secondo posto nel girone b2 a quota 57 punti e ora nel 1° turno di playoff se la vedrà contro la quotata Reale Mutua Chieri che si è classificata al secondo posto nel girone A a quota 43 a pari merito con Genova che però è stata promossa direttamente in B1. La gara d'andata è in programma sabato 7 maggio a Chieri alle ore 19.30 mentre il match di ritorno a Cabiate è previsto per mercoledì 11 maggio alle ore 20.30.

Il tabellino di ClericiAuto-Vivivolley 3-0

parziali 25-14, 25-11, 25-23

Clerici Auto Cabiate: Brioschi, Provasi, Citterio 6, Colombo 8, Ruffini 2, Cecconello 1, Bernasconi 10, Mestriner 8, Hyka 1, Bianchi 2, Bergna 8, Rossi 6, Quartarella 2, Galliani 2. All. Reali.

I risultati del recupero 15° turno stagionale, 4° ritorno del girone B2

Sabato 30 aprile ore 20.30 ClericiAuto-Vivivolley 3-0, Villa Cortese-Bracco 0-3, Barzago-Mandello1-3, Cinisello- Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Chiavenna-Cusano 1-3, Padernese-Insubria 3-1.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 65; ClericiAuto Cabiate 57; Villa Cortese 52; Cartiera dell'Adda Mandello 48; Cinisello 36; Cusano 31; Chiavenna 29; Padernese 28; Barzago 16; Vivivolley Varese 15; Insubria Gallarate 10; Uyba PVV Riwega Delebio 9.

Programma 1° turno playoff serie B2 femminile

Gara 1 andata: sabato 7 maggio ore 19.30 Reale Mutua Chieri76-Clerici Auto Cabiate

Gara 2 ritorno mercoledì 11 maggio ore 20.30 Clerici Auto Cabiate-Reale Mutua Chieri76