Pallavolo Cabiate la Clerici Auto cerca di allungare la striscia vincente a Cusano Milanino

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate vigilia del 18° turno stagionale in serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Gilles Reali giocherà in trasferta sabato 26 alle ore 21 per bissare il successo dell'andata

Vigilia importante per la Pallavolo Cabiate che sabato 26 febbraio tornerà in campo per il 18° turno stagionale ospite del Cusano Milanino già battuto al tie break nel match d'andata per 3-2. La Clerici Auto di coach Gilles Reali arriva a questa delicata trasferta sulla scia di buone vittorie l'ultima ottenuta contro il fanalino di coda Delebio e alla vigilia dell'atteso scontro al vertice che settimana prossima, esattamente sabato 5 marzo la vedrò ospitare la capolista Bracco Pro Patria Milano a Cabiate. Cusano invece arriva alla sfida con Cabiate reduce da due sconfitte di fila subite con Cinisello e Villa Cortese.

Il programma del 18° turno stagionale, 7° di ritorno del girone b2

Sabato 26 febbraio ore 21 Cusano Milanino-ClericiAuto, Uyba PVV Riwega Delebio- Padernese, Cinisello-Villa Cortese, Vivivolley-Cartiera d'Adda, Bracco Milano-Chiavenna, Insubria-Barzago.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 35; ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese 34; Cartiera dell'Adda Mandello 29; Cinisello 19; Cusano 17; Padernese 16; Chiavenna 15; Barzago 8; ViviVolley Varese 7; Insubria Gallarate 2; Uyba PVV Riwega Delebio 0.