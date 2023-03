Pallavolo Cabiate: vigilia del 22° turno del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto cerca riscatto e il bis contro la Bracco Pro Patria

Archiviata con l'amaro in bocca l'ultima sconfitta subita a Cagliari sette giorni fa, la Pallavolo Cabiate si prepara a tornare in campo tra le mura amiche sabato 1 aprile quando alle ore 21 ospiterà una grande sfida, ormai classica con la rivale Bracco Pro Patria Milano. La Clerici Auto pur senza più sogni playoff vuole difendere il suo quinto posto nel girone B contro la seconda forza del torneo già battuta nel match d'andata in trasferta per 0-3 il 3 dicembre scorso.

Programma del 22° turno, nono di ritorno del girone B Sabato 1 aprile ore 21 Cabiate-Bracco, Crema-Costa Volpino, Trescore-Palau, Concorezzo-Busnago, Delebio-San Paolo, Gorle-Galbiati. Riposa Legnano.

Classifica girone B

Costa Volpino 55; Bracco Pro Patria 47; Legnano 41; Crema 36; Cabiate 31; Delebio 30; Capo D'Orso Palau 27; Trescore 26; San Paolo Cagliari 25; Gorle 20; Concorezzo 19; Galbiati Piacenza 17; Busnago 4.