Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto ci prova ma di deve arrendere con l'imbattuta Costa Volpino

Non è riuscita l'impresa alla Pallavolo Cabiate che nel 20° turno si è dovuta arrendere in casa contro la capolista imbattuta Costa Volpino. La prima della classe infatti non ha fatto sconti alla Clerici Auto è ha inanellato il suo 19° successo di fila imponendosi a Cabiate con un secco 0-3. Per la verità la squadra lariana diretta da coach Gilles Reali ci ha provato e ha giocato una buona gara ma la capolista ha confermato tutta la sua forza portandosi a casa i tre punti con merito. Il team cabiatese resta così al quinto posto a quota 31 punti ma vede sempre più lontano il sogno playoff. La Clerici Auto tornerà in campo sabato prossimo a Cagliari contro il San Paolo battuto all'andata in casa per 3-1.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Costa Volpino 0-3

Parzilai: 15-25, 13-25, 18-25

ClericiAuto: Musetti, Citterio 5, Pellegatta 4, Colombo 2, Ruffini 1, Quartana, Della Canonica, Zanotto 7, Biganzoli 14, Castelli 1. Ne Cecconello, Hyka, Cavalleri. All. Reali.

Programma del 20° turno, settimo di ritorno del girone B Sabato 18 marzo ore 21 Cabiate-Costa Volpino 0-3, Gorle-Legnano 3-2. Crema-Pro Patria Bracco 0-3, Busnago-Piacenza 0-3, Delebio-Capo d'Orso 2-3, Concorezzo-San Paolo 3-0. Riposa Trescore.

Classifica girone B

Costa Volpino 53; Bracco Pro Patria 44; Legnano 41; Crema 36; Cabiate 31; Delebio 27;Capo D'Orso Palau 26; Trescore 25; San Paolo Cagliari 22; Gorle 18; Galbiati Piacenza 17; Concorezzo 16; Busnago 4.