Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 18° turno del girone b2 di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate si è giocato il 18° turno del girone b2 di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la Clerici Auto ci prova ma esce sconfitta nel big match contro la Bracco

Niente da fare per la Pallavolo Cabiate che ha fallito l'assalto alla vetta e alla capolista Bracco Milano. Nel weekend scorso infatti per il 18° turno del girone B2 di serie B2 femminile la Clerici Auto non ce l'ha fatta e si è dovuta arrendere in casa alla capolista milanese che si è imposta per 3-1 ma ha dovuto sudare almeno negli ultimi due set per portare a casa la vittoria. Cabiate ora raggiunta al secondo posto a quota 37 da Villa Cortese e sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto. Ricordiamo che all'andata il team cabiatese diretto da coach Gilles Reali si impose per 3-1 l'11 dicembre scorso.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Bracco Milano 1-3

Parziali: 18-25, 18-25, 25-12, 20-25

ClericiAuto: Provasi, Citterio 15, Colombo 4, Cecconello, Bernasconi 14, Hyica 9, Bianchi, Quartarella 2, Galliani 10, De Luca. Ne Bruschi, Ruffini, Mestriner, Bergna, Rossi. All. Reali.

Il programma del 18° turno stagionale del girone b2

Sabato 5 marzo ore 21 Clerici Auto Cabiate-Bracco Pro Patria Milano 1-3, Chiavenna-Cinisello 3-0, Vivivolley-Insubria Gallarate rinviata, Barzago-Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Padernese-Cusano 3-2, Cartiera D'Adda Mandello-Villa Cortese 3-2.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 41; ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese 37; Cartiera dell'Adda Mandello 34; Cinisello, Padernese 22; Cusano, Chiavenna 18; Barzago 11; Vivivolley Varese 8; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 0.

Il programma del 19° turno stagionale del girone B2

Sabato 12 marzo ore 20.30 Villa Cortese-Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio -Cartiera d'Adda, Cusano-Vivivolley, Cinisello-Barzago, Bracco-Padernese, Cinisello-Chiavenna.