Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto fa tappa in Sardegna per ritrovare la vittoria a Cagliari

Per il 21° turno stagionale, l'8° di ritorno del girone B di serie B1 donne, la Pallavolo Cabiate si prepara a volare in Sardegna dove sabato 25 alle ore 15 renderà visita al San Paolo Volley Cagliari già battuto all'andata in casa per 3-1. Una sfida tra due squadre reduci da sconfitte, ma importante per la Clerici Auto che vuole tornare al successo per tenere ancora viva la flebile fiammella che porta ai playoff. Alla fine della regular season dopo questa partita mancheranno solo cinque turni ma Cabiate dovrà anche osservare il turno di riposo. Il margine d'errore quindi è ormai ridotto ai minimi termini.

Programma del 21° turno, ottavo di ritorno del girone B Sabato 25 marzo ore 15 San Paolo Cagliari-Cabiate, Costa Volpino-Trescore, Busnago-Delebio, Galbiati-Concorezzo, Capo D'Orso Palau-Gorle, Pro Patria-Legnano.

Classifica girone B

Costa Volpino 53; Bracco Pro Patria 44; Legnano 41; Crema 36; Cabiate 31; Delebio 27;Capo D'Orso Palau 26; Trescore 25; San Paolo Cagliari 22; Gorle 18; Galbiati Piacenza 17; Concorezzo 16; Busnago 4.