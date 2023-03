Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto naufraga in Sardegna sotto i colpi del San Paolo

Dalla trasferta in Sardegna la Pallavolo Cabiate torna con 0 punti e una sconfitta molto amara che dice addio ai sogni playoff. Il 21° turno stagionale infatti è stato totalmente negativo per la Clerici Auto affondata sul campo del San Paolo Cagliari battuta senza alibi per 3-0. La squadra do coach Gilles Reali resta così al quinto posto a quota 31 ma ora è incalzata dal Delebio a una sola lunghezza. E sabato prossimo all'orizzonte la sfida sempre sentita contro la Bracco Pro Patria Milano che all'andata regalò una delle vittorie più belle alla Clerici Auto che si impose per 0-3 il 3 dicembre scorso.

Il tabellino di San Paolo Cagliari-Cabiate 3-0 Parziali: 25-19, 25-21, 25-17 Clerici Auto Cabiate: Muscetti, Citterio 9, Pellegatta, Colombo 9, Ruffini 2, Cecconello 1, Della Canonica, Zanotto 12, Biganzoli 8, Castelli 3. Ne Quartana, Hyka, Cavalleti. All. Reali.