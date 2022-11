Pallavolo Cabiate, la Clerici Auto ospita il San Paolo Cagliari: in palio punti pesanti

Pallavolo Cabiate: si apre oggi l'8° turno d'andata del campionato di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la squadra lariana scende in campo tra le mura amiche alle ore 15

Appuntamento casalingo all'insolito orario delle 15 oggi pomeriggio per la Pallavolo Cabiate che per l'8° turno d'andata del campionato di serie B1 femminile ospita al palazzetto di casa il San Paolo Cagliari. La Clerici Auto, archiviata la sconfitta onorevole rimediata sette giorni fa sul campo della capolista Costa Volpino, vuole ripartire subito per provare a centrare un'altra vittoria importante che la possa confermare al quinto posto nel girone B. Di fronte la squadra sarda che è terzultima in graduatoria ma è reduce dall'importante successo casalingo ottenuto nell'ultimo turno contro il Concorezzo.

Programma dell'8° turno del girone B

Sabato 26 novembre ore 15 Clerici Auto Cabiate-San Paolo Cagliari, Legnano-Bracco Pro Patria, Colleoni Trescore-Costa Volpino, Delebio-Busnago, Concorezzo-Galbiati Piacenza, Gorle-Capo d''Orso Palau. Riposa Crema.

Classifica girone B

Costa Volpino 20; Legnano 19; Bracco Pro Patria 18; Crema 13; Cabiate 10: Trescore 9; Capo D'Orso Palau, Galbiati Piacenza 7; Delebio 6; Gorle. San Paolo Cagliari 5; Concorrezzo 4; Busnago 3