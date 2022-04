Pallavolo Cabiate la Clerici Auto pronta per la trasferta di sabato 2 sul campo della Padernese

Volley femminile news

La Pallavolo Cabiate dall'alto del suo secondo posto nel girone b2 del campionato femminile di serie B2 ora si concentra sul ciclo di quattro recuperi che mancano per completare la regular season 2021/22. Il primo è in programma già sabato 2 aprile ed è valido per il 1° turno di ritorno sul campo della Padernese. Ricordiamo che nel match d'andata all'esordio in campionato il 16 ottobre scorso Cabiate s'impose di misura per 3-2. Come detto sarà questo il primo di quattro recuperi che poi proseguiranno sabato 9 aprile in casa ClericiAuto-Barzago, sabato 23 aprile a Mandello Cartiera d'Adda-Clerici Auto e infine sabato 30 aprile ancora tra le mura amiche ClericiAuto-Vivivolley Varese. Ora però la squadra di coach Gilles Reali è tutta concentrata sulla sfida alla Padernese per proseguire la sua marcia al secondo posto del girone dietro alla capolista Bracco Milano.

Il programma del recupero 12° turno stagionale, 1° ritorno del girone B2

Sabato 2 aprile ore 21 Padernese-Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio-Cusano, ViviVolley-Bracco, Barzago-Chiavenna, Mandello-Cinisello, Insubria-Villa Cortese.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 50; ClericiAuto Cabiate 46; Villa Cortese 43; Cartiera dell'Adda Mandello 40; Cinisello 28; Cusano 25; Padernese 22; Chiavenna 21; Barzago 13; Vivivolley Varese 11; Insubria Gallarate 6; Uyba PVV Riwega Delebio 4.