Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto riposa e scivola al 7° posto agganciata dalla Libellula

Weekend da spettatrice per la Pallavolo Cabiate che ha osservato il suo turno riposo nel girone A del campionato di serie B1 donne. Un turno il 9° d'andata che non è stato favorevole alla Clerici Auto che senza giocare è scivolata al settimo posto scavalcata da Villa Cortese e agganciata a quota 12 dalla Libellula Cuneo. Ora la squadra diretta da coach Gilles Reali si prepara a tornare in campo 9 dicembre in casa dove ospiterà l'Ascot Moncalieri.

Programma del 9° turno girone A di serie B1 donne

Sabato 2 dicembre Colleoni Trescore-Legnano 3-0, Capo D'Orso Palau-Concorezzo1-3, Villa Cortese-Brembo 3-0, Trecate-Club Italia 3-1, Volpiano-Moncalieri3-2, Parella-Libellula 2-3. Riposa Cabiate,

Classifica del girone A di serie B1 donne

Concorezzo 25; FOCO Legnano 20; Don Colleoni Trescore 17; Savi Vol-Ley Volpiano 16; Capo D'Orso Palau 15; Villa Cortese 14; Cabiate, Libellula Cuneo 12; Club Italia, Ascot Moncalieri, Trecate 7; Brembo Volley, Parella Torino 5.

Programma del 10° turno girone A di serie B1 donne

Sabato 9 dicembre ore 21 Pallavolo Cabiate-Moncalieri, Colleoni Trescore-Palau, Concorezzo-Volpiano, Legnano-Trecate, Club Italia-Parella, Libellula-Villa Cortese. Riposa Brembo Volley.