Pallavolo Cabiate la Clerici Auto ritorna in campo nella tana del Capo d'Orso

Pallavolo Cabiate si gioca oggi il 23° turno del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate oggi alle ore 15 in Sardegna la squadra di coach Gilles Reali sfida il Palau

Dopo al pausa per le festa pasquali oggi torna in campo la Pallavaolo Cabiate che per il 23° turno del campionato di B1 femminile sarà di scena in Sardegna nella tana del Capo D'Orso Palau. Una sfida non semplice per la Clerici Auto di coach Gilles Reali reduce però dall'ultima fragorosa vittoria contro la Bracco Milano e decise a vendicare il ko subito all'andata proprio contro Palau che passò a Cabiate per 2-3.

Programma del 23° turno, decimo di ritorno del girone B Sabato 15 aprile ore 15 Palau-Cabiate, Busnago-Legnano, San Paolo-Crema, Concorrezzo-Delebio, Galbiati-Trescore, Costa Volpino-Gorle. Riposa Bracco.

Classifica girone B

Costa Volpino 55; Bracco Pro Patria 47; Legnano 41; Crema 39; Cabiate 34; Delebio 30; Trescore 29; San Paolo Cagliari 28; Capo D'Orso Palau 27; Gorle 23; Concorezzo 22; Galbiati Piacenza 17; Busnago 4.