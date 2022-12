Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto ritrova la Bracco: che bella sfida tra neopromosse 

Pallavolo Cabiate nel weekend si gioca il 10° turno d'andata del campionato B1 donne

Pallavolo Cabiate trasferta ostica per la squadra di coach Reali sabato 3 dicembre a Milano alle ore 20.30

Il mese di dicembre si apre con una trasferta ostica per la Pallavolo Cabiate. Già perché sabato 3 dicembre la ClericiAuto di coach Gilles Reali per il 10° turno d'andata del campionato di serie B1 donne renderà visita alla terza della classe la Bracco Pro Patria Milano. Una sfida tra due neopromosse che stanno disputando un ottimo inizio di stagione che già lo scorso anno diedero vita ad intense battaglie sportive. Cabiate reduce dal prezioso successo per 3-1 conquistato in casa contro Cagliari mentre la Bracco si presenta al match dalla sconfitta subita a Legnano con un secco 3-0. La gara è in programma alle ore 20.30 presso la Palestra Istituto Natta di Milano con diretta sul canale Youtube dell'ASD Pallavolo Cabiate.

Programma del 9° turno del girone B

Sabato 26 novembre ore 15 San Paolo Cagliari-Delebio, Capo D'Orso Palau-Trescore; ore 20.30 Bracco Pro Patria-Cabiate, Costa Volpino-Crema, Busnago-Concorrezzo, Galbiati Piacenza-Gorle. Riposa Legnano.

Classifica girone B

Costa Volpino 23; Legnano 22; Bracco Pro Patria 18; Crema, Cabiate 13: Trescore, Capo D'Orso Palau, Galbiati Piacenza, Delebio 9; Gorle 6; San Paolo Cagliari. Concorrezzo 5; Busnago 3.