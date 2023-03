Pallavolo Cabiate: si è giocato il 18° turno stagionale nel campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto scivola sulla... Crema e si allontana dai playoff

Brutte notizie in casa della Pallavolo Cabiate che vede allontanarsi il sogno playoff. Il 18° turno del campionato di serie B1 femminile infatti ha riservato alla Clerici Auto un altro stop casalingo per mano del Crema che come nel match d'andata si è imposto per 0-3. Purtroppo la Clerici Auto di coach Gilles Reali ha pagato l'assenza di Carlotta Zanotto e le non perfette condizioni di Federica Biganzoli e non è riuscita a contrastare efficacemente le cremasche. Cabiate resta così al quinto posto e sabato prossimo cercherà di tornare al successo a Piacenza contro la Galbiati già battuta all'nadata per 3-0.

Il tabellino di Clerici Auto-Crema 0-3

Parziali: 17-25, 23-25, 16-25.

Clerici Auto: Citterio 8, Colombo 6, Ruffini 1, Quartana, Cecconello 5, Della Canonica, Hyka, Biganzoli 8, Castelli 4 . Ne Pellegatta, Cavalleri. All. Reali.

Programma del 18° turno, quinto di ritorno del girone B

Sabato 4 marzo ore 21 Cabiate-Crema 0-3, Trescore-Legnano 0-3, Gorle-Bracco 1-3, Delebio-Costa Volpino 1-3, Galbiati-San Paolo Cagliari 2-3, Busnago-Capo D'Orso 0-3. Riposa Concorezzo.

Classifica girone B

Costa Volpino 47; Legnano 39; Bracco Pro Patria 38; Crema 34; Cabiate 28; Delebio 26; Trescore 25; Capo D'Orso Palau 23; San Paolo Cagliari 19; Gorle 16; Galbiati Piacenza 14; Concorrezzo 11; Busnago 4.