Pallavolo Cabiate la Clerici Auto si assicura anche la giovane Giorgia Scacchi

Pallavolo Cabiate nuovo colpo di mercato del team brianzolo femminile.

Pallavolo Cabiate la palleggiatrice del 2002 torna in campo in B2 dopo gli studi in Sud America

Continua la campagna di rafforzamento in casa della Pallavolo Cabiate in vista della stagione di B2 femminile 2020/21. La Clerici Auto infatti prosegue anche nel ringiovanimento della rosa e ha piazzato un altro colpo di mercato in quest’ottica: dopo le due giovani schiacciatrici quali Virginia Peruzzo e Giorgia Bernasconi e la giovanissima banda Michelle Bergna classe 2003, alla corte di coach Gilles Reali è arrivata anche la palleggiatrice, 180cm, del 2002 Giorgia Scacchi. Per lei un ritorno visto che era già stata a Cabiate prima di andare a studiare in Sud America. Ora la sua carriera sportiva riparte dalla Clerici Auto e dal campionato di serie B2 femminile 2020/21