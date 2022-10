Pallavolo Cabiate: è vigilia del 4° turno d'andata del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto si prepara a ricevere l'imbattuta Legnano

Vigilia di campionato per la Pallavolo Cabiate che archiviata la prima sconfitta stagionale subita settimana scorsa in casa contro il Trescore si prepara per un altro impegno a domicilio. Sabato 29 ottobre infatti la ClericiAuto di coach Gilles Reali alle ore 21 ospita la temibile Fo.Co.L Legnano che veleggia imbattuta al vertice del girone B in coabitazione con la Bracco Pro Patria. Un test tosto per Biganzoli e compagne che sono comunque protagoniste da matricole di un ottimo inizio di campionato. Fischio d'inzio della partita alle ore 21: biglietti d'ingresso a 5 euro.

Programma del 4° turno del girone B

Sabato 29 ottobre ore 21 Cabiate-Legnano, Galbiati Piacenza-Capo d'Orso Palau, Busnago-San Paolo Cagliari, Trescore-Crema, Delebio-Bracco Pro Patria, Concorezzo-Costa Volpino. Riposa Gorle.

Classifica girone B

Legnano, Bracco Pro Patria 9: Costa Volpino 8; Cabiate, Crema, Trescore 6; Capo D'Orso Palau 4; Delebio, Gorle 3; Concorrezzo, San Paolo Cagliari, Galbiati Piacenza. Busnago 0.