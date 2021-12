Pallavolo Cabiate la Clerici Auto torna al successo e riaggancia il secondo posto

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 9° turno d'andata del girone B2 di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra diretta da coach Gilles Reali ha superato in casa la Villa Cortese per 3-1

Il 9° turno d'andata di serie B femminile si è rivelato davvero fortunato per la Pallavolo Cabiate che è tornata al successo e che successo visto che le permette di agganciare il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Bracco Pro Patria Milano. La ClericiAuto di coach Gilles Reali si è imposta nel big match casalingo contro la Villa Cortese per 3-1 raggiungendola a quota 22. Un successo maturato in rimonta visto che le ospiti avevano vinto il primo set per 23-25. Poi però le cabiatesi hanno inserito la marcia giusta e una volta ristabilita la parità hanno vinto con pieno merito gli ultimi due set conquistando i tre punti. ClericiAuto che tornerà in campo sabato 18 dicembre ospite del Cinisello sesta in classifica.

Il tabellino di ClericiAuto Cabiate-Villa Cortese 3-1

Parziali 23-25, 25-21, 25-15, 25-19

ClericiAuto: Citterio 15, Colombo 9, Ruffini, Cecconello 1, Bernasconi 10, Hyka 4, Bianchi, Quartarella 6, Galliani 9, De Luca, Provasi, Ne Brioschi, Bergna, Mesatriner. All. Reali

Il programma del 9° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 11 dicembre ore 21 Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese 3-1, Padernese-Bracco Pro Patria Milano 0-3, Mandello- Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Chiavenna-Insubria Gallarate 3-0, Barzago-Cinisello rinviata, ViviVolley Varese-Cusano 2-3.

Classifica girone B2

Bracco Pro Patria Milano 26; Villa Cortese, ClericiAuto Cabiate 19; Cartiera dell'Adda Mandello 21; Cusano 16; Cinisello 13; Padernese 12: Chiavenna 10; Barzago, ViviVolley Varese 6; Insubria Gallarate 2; Uyba PVV Riwega Delebio 0.

Sabato 18 dicembre ore 21 Cinisello-Clericiauto Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio-ViviVolley, Cusano-Mandello, Bracco Pro Patria Milano-Insubria Gallarate, Villa Cortese-Barzago, Chiavenna-Padernese.