Pallavolo Cabiate la Clerici Auto torna in campo e al successo netto contro Gallarate

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 16° turno del campionato di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate si è giocato il 16° turno del campionato di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate il team di coach Gilles Reali ora è atteso da un doppio impegno casalingo giovedì 17 e sabato 19 febbraio

Il ritorno in campo dopo quasi due mesi di sosta forzata è stato molto positivo per la Pallavolo Cabiate che nel weekend scorso ha vinto in scioltezza sul campo dell'Insubria Gallarate con netto 0-3 (parziali 21-25 ,15-25, 16-25) che mantiene la squadra di coach Gilles Reali al terzo posto dietro Villa Cortese e Bracco Milano. Il tempo di archiviare questa vittoria ed ecco che la Clerici Auto è pronta a tornare in campo visto che già giovedì 17 sarà si scena in casa per il recupero dell'11° turno quando ospiterà a Cabiate il Chiavenna alle ore 21 (per info e prenotazioni del posto consultare https://www.eventbrite.it/e/265436546857)

Sarà questa la prima di due sfide casalinghe visto che solo due giorni dopo, sabato 19 febbraio, la ClericiAuto ospiterà il fanalino di coda Uyba Delebio.

I risultati del 16° turno stagionale, 5° di ritorno del girone b2

Sabato 12 febbraio ore 21 Insubria Gallarate-ClericiAuto 0-3. Cusano-Villa Cortese 0-3, Cartiere D'Adda Mandello-Padernese 3-0, Bracco Pro Patria-Cinisello 3-0, ViviVolley-Barzago 2-3, Uyba PVV Riwega Delebio-Chiavenna 0-3.

Classifica aggiornata del girone B2

Villa Cortese 31 (12 gare giocate); Bracco Pro Patria Milano 29 (10); ClericiAuto Cabiate 28 (11); Cartiera dell'Adda Mandello 26 (11); Cusano 17 (11); Cinisello 16 (11); Chiavenna 15 (11); Padernese 13 (10); Barzago 8; (10), ViviVolley Varese (10) 7; Insubria Gallarate (10) 2; Uyba PVV Riwega Delebio (10) 0.

Il programma del 17° turno stagionale, 6° di ritorno del girone b2

Sabato 19 febbraio ore 21 ClericiAuto-Uyba PVV Riwega Delebio, Cinisello-Cusano, Padernese-Vivivolley, Chiavenna-Villa Cortese, Barzago-Bracco Milano, Cartiera d'Adda Mandello-Insubria Gallarate.

Giovedì 17 febbraio recupero dell'11° turno ore 21 Cabiate-Chiavenna.