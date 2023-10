Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto vuole rialzarsi domani in casa contro Trescore 

Messe in archivio le ultime due sconfitte di fila, ora in casa della Pallavolo Cabiate c'è tanta voglia di rialzarsi e tornare a vincere. L'occasione capiterà già domani sera quando tra le mura amiche la Clerici Auto ospiterà alle 21 la Don Colleoni Trescore. Un impegno non facile visto che la squadra bergamasca è reduce dal successo con Moncalieri ed è terza in classifica a quota 6 punti.

In casa cabiatese però c'è voglia di riscatto come ha sottolineato anche coach Gilles Reali:

"Contro Concorezzo non eravamo al top della condizione e in campo si è visto. Potevamo sicuramente fare meglio ma arrivavamo da una settimana difficile in cui non siamo riusciti ad allenarci con regolarità a causa di numerose indisposizioni. Questa settimana abbiamo cercato di ritrovare una buona forma fisica in vista del secondo impegno casalingo di questo campionato di sabato sera contro il Don Colleoni Trescore".

Intanto la settimana agonistica del settore giovanile della Pallavolo Cabiate ha regalato tante partite con questi risultati: Seconda Divisione Cabiate-Figino 3-0; Under18 Cabiate-Luraghese 3-0 Under16 Figino-Cabiate 3-0; Under14 Cabiate- Olimpia Volley Cadorago 0-3; Under13: Arosio-Cabiate 3-1

Programma del 4° turno girone A di serie B1 donne

Sabato 28 ottobre alle 21 Clerici Auto Cabiate-Trescore, Club Italia-Brembo, FOCO Legnano-Concorezzo, Libellula Cuneo-Palau, Ascot Moncalieri-Villa Cortese, Volley Parella Torino-Trecate. Riposa Volpiano.

Classifica del girone A di serie B1 donne

FOCO Legnano, Concorezzo 9; Capo D'Orso Palau 7; Libellula Cuneo, Don Colleoni Trescore 6; Savi Vol-Ley Volpiano 5; Clerici Auto Pall. Cabiate, Villa Cortese 4; Club Italia 2; Volley Trecate, Volley Parella Torino 1; Ascot Moncalieri, Brembo Volley 0.