Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto vuole rimettersi in carreggiata e va all'assalto di Capo D'Orso

Archiviata la pesante sconfitta esterna subita nel weekend scorso contro Villa Cortese la Pallavolo Cabiate si prepara a tornare tra le mura amiche dove domani, sabato 11, aprirà il 6° turno d'andata del campionato di serie B1 femminile, ospitando un match davvero delicato. La ClericiAuto infatti riceverà la terza forza del girone A il Capo d'Orso Palau che a quota 12 precede di 5 punti la squadra brianzola diretta da coach Gilles Reali che alla vigilia ha così presentato la sfida:

"Sappiamo che affrontiamo una delle candidate ai playoff. Palau è una formazione che ha un roster ampio e di qualità. Detto questo però vogliamo portare a casa dei punti per rimetterci in carreggiata perché la nostra attuale classifica non è quella che volevamo. Per riuscirci però dovremo scendere in campo decise fin da subito e con grande intensità per fare punti". La sfida è stata anticipata alle ore 15,30.