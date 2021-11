Pallavolo Cabiate, la Clericiauto attesa dal testacoda a Delebio per confermarsi in vetta

Volley femminile in campo

Occasione da non perdere per la Pallavolo Cabiate che oggi per il 6° turno d'andata del campionato di serie B2 femminile è attesa dal più classico dei testacoda. La squadra diretta da coach Gilles Reali infatti da capolista del girone B2 si prepara a rendere visita a Delebio alle ore 19 all'Uyba PVV Riwega ancora a quota 0 in graduatoria. Per le cabiatesi un'occasione importante come detto da affrontare però con la giusta concentrazione per evitare di perdere punti preziosi ma invece allungare la striscia positiva e tenere il primato in classifica.

Il programma del 6° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 20 novembre ore 19 Uyba PVV Riwega Delebio-ClericiAuto Cabiate, Cusano-Cinisello, Vivivolley-Padernese, Villa Cortese-Chiavenna, Insubria Gallarate-Mandello, Pro Patria Milano-Barzago.

Classifica girone B2

Pro Patria Milano, ClericiAuto Cabiate 14; Villa Cortese 13; Cartiera dell'Adda Mandello 12; Cinisello9 Cusano 8; Padernese, Chiavenna 7; ViviVolley Varese 3; Uyba PVV Riwega Delebio, Insubria Gallarate, Barzago 0.