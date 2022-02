Pallavolo Cabiate la ClericiAuto batte anche Chiavenna e sale in vetta al girone B2

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato ieri sera il recupero dell'11° turno d'andata di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate prova di forza del team di coach Reali che si impone 3-0 e già domani ospiterà il testacoda contro Delebio

Missione compiuta dalla Pallavolo Cabiate che ieri sera ha vinto il recupero dell'11° turno d'andata del campionato di serie B2 femminile battendo con un secco 3-0 Chiavenna in casa e così si è portata momentaneamente al comando del girone b2 in coabitazione con Villa Cortese. Prova di forza per il team diretto da coach Gilles Reali che ha dominato fin dall'inizio la gara vincedo i tre set con pieno merito e ora può guardare con fiducia al prossimo impegno ancora in casa in programma già domani sear sabato 19 febbraio alle ore 21 contro il fanalino di coda Uyba PVV Riwega Delebio. Un testacoda che può consolidare il primato di una ClariciAuto sempre più lanciata.

Recupero dell'11° turno d'andata del girone B

Giovedì 17 febbraio ore 21 Clerici Auto Cabiate-Chiavenna 3-0 (25-12, 25-14, 25-14).

Classifica aggiornata del girone B2

ClericiAuto Cabiate 31 (12), Villa Cortese 31 (12 gare giocate); Bracco Pro Patria Milano 29 (10); Cartiera dell'Adda Mandello 26 (11); Cusano 17 (11); Cinisello 16 (11); Chiavenna 15 (11); Padernese 13 (10); Barzago 8; (10), ViviVolley Varese (10) 7; Insubria Gallarate (10) 2; Uyba PVV Riwega Delebio (10) 0.

Il programma del 17° turno stagionale, 6° di ritorno del girone b2

Sabato 19 febbraio ore 21 ClericiAuto-Uyba PVV Riwega Delebio, Cinisello-Cusano, Padernese-Vivivolley, Chiavenna-Villa Cortese, Barzago-Bracco Milano, Cartiera d'Adda Mandello-Insubria Gallarate.