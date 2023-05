Pallavolo Cabiate: è calato il sipario sulla regular season del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate, la ClericiAuto chiude in bellezza: saluta i tifosi con un successo e il 5° posto

Si è chiusa in bellezza la prima stagione storica in serie B1 per la Pallavolo Cabiate. Nel weekend scorso infatti la ClericiAuto si è congedata dai suoi tifosi vincendo in casa l'ultima gara stagionale contro il fanalino Busnago con un convincente 3-1. Coach Gilles Reali ha dato spazio un po' a tutta la rosa a coronamento di una stagione molto positiva conclusa da matricola al quinto posto a quota 40 punti frutto di 12 vittorie e altrettante sconfitte.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Busnago Visette Volley 3-1

Parziali: 25-21, 25-23, 18-25, 25-12.

Cabiate: Muscetti 2, Citterio 13, Pellegatta 5, Ruffini, Quartana, Della Canonica, Zanotto 21, Hyka 9, Biganzoli 9, Castelli, Cavalleri. All Reali.

Programma del 26° turno, 13° e ultimo di ritorno del girone B Sabato 6 maggio ore 20.30 Cabiate-Busnago 3-1, Trescore-San Paolo 1-3, Gorle-Delebio 3-2, Legnano-Palau 3-0, Crema-Concorezzo 1-3, Bracco-Galbiati 3-0. Classifica finale del girone B

Costa Volpino 57; Bracco Pro Patria 54; Legnano 53; Crema 44; Cabiate 40; Delebio 34; Trescore 33; Capo D'Orso Palau, Gorle, San Paolo Cagliari 32; Concorezzo 31; Galbiati Piacenza 22; Busnago 4.