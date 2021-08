Pallavolo Cabiate la ClericiAuto è stata inserita nel girone B della prossima serie B2 femminile

Pallavolo Cabiate la federazione ha diramato i ragguppamenti del campionato cadetto rosa 2021/22.

Pallavolo Cabiate la regula season della squadra di coach Gilles Reali scatterà nel weekend del 16-17 ottobre

La Pallavolo Cabiate sta preparando l'inizio della nuova stagione che la vedrà con la prima squadra targata ancora ClericiAuto al via del campionato di serie B2 femminile con al timone il confermatissimo coach Gilles Reali. Intanto la squadra cabiatese conosce le sue avversarie per il prossimo torneo cadetto. La ClericiAuto infatti è stata inserita nel girone B a 12 squadre con avversarie milanesi, varesine, lecchesi e valtellinesi: Cusano Milanino, Pro Patria Milano, Villa Cortese, Volley Cinisello Balsamo, Chiavenna, Busto Arsizio, Induno Olona, Gallarate, Mandello, Barzago e Padernese Bernareggio.

La Federazione Italiana Pallavolo in questi giorni ha ufficializzato i gironi e la forumla della serie B2 che vedrà al via ben 160 squadre femminili divise in 14 gironi.

Saranno promosse 17 formazioni in serie B1 2002/23: ai playoff accederanno la prima e la seconda classificate di ogni girone. Tante anche le retocessioni in C 2022/23 visto che scenderanno la 9-10-11 e 12 classificate dei gironi a 12 squadre mentre la 9-10 e 11 dei gironi a 11 squadre.

La regular season del campionato di serie B2 si aprirà nel weekend del 16-17 ottobre con la sosta natalizia tra il 24 dicembre e il 6 gennaio mentre la sosta pasquale sarà il 17 aprile.

La Pallavolo Cabiate cerca nuove giocatrci

Intanto la Pallavolo Cabiate sta cercando nuove atlete per completare il roster della sua squadra di Seconda Divisione nei ruoli di centrale e palleggi, ma anche per completare gli organici delle formazioni giovanili Under18 e Under16 nei ruoli di centrale e bande. Per informazioni è possibile contattare direttamente la società: via email volley@pallavolocabiate.it oppure Matteo Casartelli al tel. 342 051 2884