Pallavolo Cabiate: si è giocato il 4° turno d'andata del campionato di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la ClericiAuto non molla mai e strappa un punto all'imbattuta Legnano

La Pallavolo Cabiate è tornata a muovere la classifica nel campionato di serie B1 femminile e lo ha fatto grazie ad una grande prova nel 4° turno d'andata. La ClericiAuto di coach Gilles Reali infatti nel weekend scorso davanti al suo pubblico è riuscita a strappare un punto all'imbattuta corazzata Focol Legnano che si è alla fine imposta ma solo al tie break per 2-3. Le cabiatesi però hanno risposto colpo su colpo alle ospiti strappando gli applausi del loro pubblico. Dopo aver perso il primo set infatti Biganzoli e compagne hanno pareggiato vincendo il secondo. Perso il terzo set la ClericiAuto non si è arresa è ha impattato ancora la partita vincendo il quarto per 25-21 e rimandando il verdetto finale al tie break. Nel quinto e decisivo set si è imposto il Legnano per 15-8 ma la ClericiAuto ha incassato un punto pesante che fa morale e classifica. La squadra di coach Reali tornerà in campo sabato 5 novembre ospite dell'Enercom Fimi Crema che la precede di sole due lunghezze in graduatoria... giusto nel mirino della ClericiAuto.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Focol Legnano 2-3

Parziali 20-25, 25-14, 16-25, 25-21, 8-15

ClericiAuto: Viscorni, Citterio 145, Colombo 7, Ruffin, Della Canonica, Zanotto 8, Biganzoli 18, Castelli 6 Cavalleri, Quartarella 2, Ne: Pellegatta, Quartana, Cecconello, Hyka. All. Reali.

Programma del 4° turno del girone B

Sabato 29 ottobre ore 21 Cabiate-Legnano 2-3, Galbiati Piacenza-Capo d'Orso Palau 2-3, Busnago-San Paolo Cagliari 2-3, Trescore-Crema 1-3, Delebio-Bracco Pro Patria 0-3, Concorezzo-Costa Volpino 0-3. Riposa Gorle.

Classifica girone B

Bracco Pro Patria 12; Legnano, Costa Volpino 11; Crema 9; Cabiate 7; Trescore. Capo D'Orso Palau 6; Delebio, Gorle 3; San Paolo Cagliari 2; Galbiati Piacenza. Busnago 1; Concorrezzo 0.