Pallavolo Cabiate: si è giocato il 7° turno d'andata del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la ClericiAuto parte bene ma poi si arrende alla capolista CBL

Niente da fare per la Pallavolo Cabiate che in occasione del 7° turno d'andata del girone B di serie B1 si è dovuta arrendere nel weekend sul campo della capolista CBL Costa Volpino. Una resa onorevole però per la Clerici Auto che aveva anche vinto il primo set ai vantaggi per poi però dover incassare la veemente reazione delle padroni di casa. Una prova positiva comunque per il team lariano diretto da coach Gilles Reali che ci ha provato e trascinato dalla coppia Zanotto-Binganzoli poteva forse anche strappare un punto alla prima della classe, un punto che avrebbe anche meritato. Cabiate tornerà in campo sabato prossimo quando alle ore 15 ospiterà il San Paolo Cagliari.

Il tabellino di CBL Costa Volpino-Clerici Auto Cabiate 3-1

Parziali: 25-27, 25-22, 25-18, 25-20

Clerici Auto: Citterio 5, Pellegatta, Colombo 14, Ruffini 1, Cecconello 1, Della Canonica, Zanotto 17, Biganzoli 15, Castelli 1, Quartarella 4, : Ne Viscorni, Quartana, Hyka, Cavalleri. All. Reali.

Programma del 7° turno del girone B

Sabato 19 novembre ore 21 Costa Volpino-Cabiate 3-1, Legnano-Gorle 3-0, Bracco Pro Patria-Crema 3-1, Galbiati Piacenza-Busnago 3-1, Capo D'Orso Palau-Delebio 1-3, San Paolo Cagliari-Concorrezzo 3-2. Riposa Trescore.

Classifica girone B

Costa Volpino 20; Legnano 19; Bracco Pro Patria 18; Crema 13; Cabiate 10: Trescore 9; Capo D'Orso Palau, Galbiati Piacenza 7; Delebio 6; Gorle. San Paolo Cagliari 5; Concorrezzo 4; Busnago 3.