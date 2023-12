Pallavolo Cabiate: la ClericiAuto pronta a tornare in campo e si prepara  a ricevere l'Ascot Moncalieri

Dopo la sosta per il turno di riposo la Pallavolo Cabiate sta preparando il ritorno in campo che la vedrà sabato 9 dicembre ospitare in casa l'Ascot Moncalieri. L'intenzione in casa ClericiAuto è ripartire da dove ci si era fermati cioè dalla vittoria in rimonta ottenuta sempre a domicilio contro il Volpiano. Ma non sarà facile visto che l'Ascot Moncalieri nel weekend scorso ha dato filo da torcere proprio al Volpiano perdendo solo al tie break per 3-2.

Lo sa bene Gilles Reali coach di Cabiate che avverte:

"Sabato affrontiamo una squadra che ha conquistato 7 punti nelle ultime tre partite. Moncalieri una formazione che ha attaccanti di alto livello e sembra aver trovato continuità di risultati negli ultimi turni. In realtà anche prima aveva sempre messo in difficoltà gli avversari. Ci aspetta quindi una partita complicata contro una rivale che cambia molto durante il match senza dare punti di riferimenti nella costruzione del gioco. Ecco perché noi dovremo essere bravi ad adattarci ai loro cambiamenti".

Questa partita sarà valida per il 10° turno d'andata penultimo prima della pausa natalizia che avverrà dopo la partita del 16 dicenbre sul campo della Volley Parella Torino. Poi la ClericiAuto riprenderà il 13 gennaio ospite della Foco Legnano per chiudere il girone d'andata il 20 gennaio in casa contro la Libellula Cuneo.

Programma del 10° turno girone A di serie B1 donne

Sabato 9 dicembre ore 21 Pallavolo Cabiate-Moncalieri, Colleoni Trescore-Palau, Concorezzo-Volpiano, Legnano-Trecate, Club Italia-Parella, Libellula-Villa Cortese. Riposa Brembo Volley.

Classifica del girone A di serie B1 donne

Concorezzo 25; FOCO Legnano 20; Don Colleoni Trescore 17; Savi Vol-Ley Volpiano 16; Capo D'Orso Palau 15; Villa Cortese 14; Cabiate, Libellula Cuneo 12; Club Italia, Ascot Moncalieri, Trecate 7; Brembo Volley, Parella Torino 5.