Pallavolo Cabiate la ClericiAuto scalda i motori con Lucila De Luca in più nel roster

Pallavolo Cabiate novità importanti per il club brianzolo alla vigilia del debutto in campionato di B2 donne.

Pallavolo Cabiate il team lariano di coach Gilles Reali si è rinforzato

Manca sempre di meno al debutto della Pallavolo Cabiate nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile 2021/22. Il team lariano sta ultimando la preparazione sotto gli ordini di coach Gilles Reali in vista del match inaugurale programmato per sabato 16 ottobre tra le mura amiche contro la Padernese. Per la capitana Valentina Mestriner e compagne ultimi allenamenti di rifinitura e utili per oliare i meccanismi per poi scendere in campo davanti ai propri tifosi. A questo proposito la società cabiatese fa sapere che è possibile prenotare on line il posto sulle tribune del palazzetto dello sport di via Paolo VI fino a venerdì sera compilando QUESTO modulo. La prima fase sarà giocata nel girone b2 che si chiuderà dopo 22 partite regolari a Chiavenna il 26 marzo.

Intanto dal mercato ecco l'ultimo colpo grosso della ClericiAuto 2021-22 che si è rinfozata con l'innesto dell'esperta libero italo-argentina Lucila De Luca, pallavolista con un buon passato tra Catania, Perugia e altre piazze italiane ma anche come modella nonché moglie di Santiago Orduna regista del Volley Monza che milita nella Superlega italiana maschile.

Calendario completo girone b2 di serie B2 2021/22

1° turno Cabiate-Padernese andata 16 ottobre, ritorno 15 gennaio

2° turno Barzago Lecco- Cabiate andata 23 ottobre, ritorno 22 gennaio

3° turno Cabiate-Cartiera dell'Adda (LC) andata 30 ottobre, ritorno 29 gennaio

4° turno Ceram Dellamaddalena (Va)-Cabiate andata 6 novembre, ritorno 5 febbraio

5° turno Cabiate-Gallarate andata 13 novembre, ritorno 12 febbraio

6° turno UYBA PVV Riwega- Cabiate andata 20 novembre, ritorno 19 febbraio

7° turno Cabiate-Cusano Milanino andata 27 novembre, ritorno 26 febbraio

8° turno Pro Patria Milano-Cabiate andata 4 dicembre, ritorno 5 marzo

9° turno Cabiate-Villa Cortese andata 11 dicembre, ritorno 12 marzo

10° turno Cinisello-Cabiate andata 18 dicembre, ritorno 19 marzo

11° turno Cabiate-Chiavenna andata 8 gennaio, ritorno 26 marzo