Pallavolo Cabiate: la ClericiAuto si lecca le ferite dopo il ko con la Parella e pensa già al Legnano

In casa della Pallavolo Cabiate è stata archiviata con un pizzico di amaro in bocca l'ultima pesante sconfitta casalinga subita contro la Parella Torino che l'ha anche superata in classifica. Uno stop brusco che non è piaciuto al coach della ClericiAuto Gilles Reali che l'ha così commentato pubblicamente: “Affrontavamo una squadra in grande forma, in un ottimo momento e lo ha dimostrato anche contro di noi. Per la verità abbiamo approcciato bene la gara giocando anche un buon primo set ma poi quando la Parella ci ha superato siamo usciti dalla partita e questo non deve capitare. E' vero abbiamo già raggiunto in anticipo la salvezza che era l'obiettivo minimo stagionale ma ci teniamo a chiudere bene il campionato. Quindi ora pensiamo a lavorare e prepare al meglio la prossima sfida con Legnano ancora in casa sabato davanti ai nostri tifosi". All'andata però Legnano si impose nettamente a domicilio con un secco 3-0.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Parella Torino 0-3

Parziali: 23-25, 19-25, 16-25

Cabiate: Biganzoli 19, Bordignon 15, Simonetta 12, Colombo 2, Pellegatta 1, Pavesi 1- All. Reali

Classifica del girone A di serie B1 donne alla pausa

Concorezzo 53; Villa Cortese 52; FOCO Legnano 46; Palau 43; Libellula Cuneo 42; Savi Vol-Ley Volpiano 38; Don Colleoni Trescore, Parella Torino 31; Clerici Auto Cabiate 29; Brembo 21; Club Italia 18; Ascot Moncalieri 17; Trecate 8.

Programma del 23° turno del girone A di B1 donne

Sabato 4 maggio ore 20.30 Cabiate-Legnano, Volpiano-Libellula, Villa Cortese-Concorezzo, Parella-Brembo, Moncalieri-Club Italia, Trecate-Don Colleoni.