Pallavolo Cabiate la ClericiAuto stasera all'assalto della Reale Mutua Chieri76 per chiudere i conti

Pallavolo Cabiate la gara è in programma alle ore 20.30 al palazzetto di via Paolo VI, ingresso gratuito

Serata di emozioni e cuori forti in casa della Pallavolo Cabiate che oggi alle ore 20.30 ospita gara 2 del 1° turno dei playoff del campionato femminile di serie B2. La ClericiAuto ospita la Reale Mutua Chieri 76 sulla scia della grande vittoria per 1-3 ottenuta in gara1 giocata nel weekend scorso in trasferta. Grande momento per la squadra di coach Gilles Reali che ha l'occasione ghiotta per chiudere i conti tra le mura amiche e conquistare così la prestigiosa qualificazione al turno successivo per continuare questa sua splendida annata da protagonista nella serie cadetta. La partita è in programma alle ore 20.30 presso il palazzetto dello sport di via Paolo VI a Cabiate, ingresso gratuito.

Programma 1° turno playoff serie B2 femminile

Gara 1 andata: sabato 7 maggio ore 19.30 Reale Mutua Chieri76-Clerici Auto Cabiate 1-3

Gara 2 ritorno mercoledì 11 maggio ore 20.30 Clerici Auto Cabiate-Reale Mutua Chieri76