Pallavolo Cabiate la ClericiAuto stende anche il Cusano 3-0 e resta sola al secondo posto

Pallavolo Cabiate si è giocato il 18° turno del girone B2 di serie b2 donne .

Pallavolo Cabiate sabato prossimo si giocherà l'atteso big match tra il team di coach Reali e la capolista Bracco Milano

Doppio colpo vincente per la Pallavolo Cabiate che non solo s'impone in trasferta nel 18° turno stagionale ma balza al secondo posto solitario nel girone B2 del campionato di serie B2 donne. La Clerici Auto di coach Gilles Reali infatti ha sbancato con un secco 3-0 il campo del Cusano Milanino e ha approfittato del passo falso della Villa Cortese per rimanere da sola in scia della capolista Bracco Milano distante solo una lunghezza. E sabato prossimo 5 marzo a Cabiate andrà proprio in scana il big match d'alta quota ClericiAuto-Bracco: all'andata s'imposero a domicilio le milanesi per 3-1 ma sabato sarà una partita tutta da vivere e da giocare.

Il tabellino di Cusano-Clerici Auto Cabiate 0-3

parziali 16-25, 10-25, 23-25.

Cabiate: Citterio 4, Colombo 15, Cecconello1, Bernasconi 16, Hyka 6, Quartarella 2, Galliani 12, De Luca, Provasi, Bianchi, Ruffini, Bergna, Rossi, Mestriner. All. Reali.

Il programma del 18° turno stagionale, 7° di ritorno del girone b2

Sabato 26 febbraio ore 21 Cusano Milanino-ClericiAuto 0-3, Uyba PVV Riwega Delebio- Padernese 1-3, Cinisello-Villa Cortese 2-3, Vivivolley-Cartiera d'Adda 0-3, Bracco Milano-Chiavenna 3-1, Insubria-Barzago 3-0.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 38; ClericiAuto Cabiate 37; Villa Cortese 36; Cartiera dell'Adda Mandello 32; Cinisello 20; Padernese 19; Cusano 17; Chiavenna 15; Barzago 8; ViviVolley Varese 7; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 0.

Sabato 5 marzo ore 21 Clerici Auto Cabiate-Bracco Pro Patria Milano, Chiavenna-Cinisello, Vivivolley-Insubria Gallarate, Barzago-Uyba PVV Riwega Delebio, Padernese-Cusano, Cartiera D'Adda Mandello-Villa Cortese.