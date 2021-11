Pallavolo Cabiate la ClericiAuto va all'assalto del Cusano per difendere la vetta del girone

Volley femminile in campo

Pallavolo Cabiate una gara casalinga da vincere in attesa del big match di sabato 4 dicembre contro la Pro Patria Milano

Si prepara a tornare in campo la Pallavolo Cabaite che per il 7° turno d'andata del girone B2 di serie B2 femminile sabato 27 novembre alle ore 21 ospiterà la Ceramsperetta Cusano Milanino. Una sfida non semplice per il team diretto da coach Gilles Reali che però dopo il colpo corsaro di sette giorni fa messo a segno a Delebio vuole allungare la sua striscia vincente e confermarsi in vetta al campionato che sta condividendo in condominio con la Bracco Pro Patria Milano. Il team milanese giocherà invece sempre sabato in trasferta sul non facile campo di Chiavenna. E settimana prossima sabato 4 dicembre ci sarà in cartellone proprio l'attesa sfida al vertice Bracco Pro Patria Milano-Clerici Auto Cabiate.

Intanto anche domani sera a Cabiate sono attesi molti tifosi per seguire il match della squadra di coach Reali, ecco perchè la società lariana fa sapere che si possono prenotare i posti in tribuna cliccando sul sito

Il programma del 7° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 27 novembre ore 21 ClericiAuto-Cusano, Villa Cortese-Cinisello, Mandello-ViviVolley, Padernese-Uyba PVV Riwega Delebio, Chiavenna-Pro Patria Milano, Barzago.Insubria Gallarate.

Classifica girone B2

Bracco Pro Patria Milano, ClericiAuto Cabiate 17; Villa Cortese 16; Cartiera dell'Adda Mandello 15; Cinisello, Cusano 10; Padernese 9; Chiavenna 7; ViviVolley Varese 4; Uyba PVV Riwega Delebio, Insubria Gallarate, Barzago 0.