Pallavolo Cabiate la ClericiAuto vince il testacoda contro Delebio e resta in vetta

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 6° turno di ritorno del campionato di B2 donne.

Pallavolo Cabiate si è giocato il 6° turno di ritorno del campionato di B2 donne.

Pallavolo Cabiate sabato sera la squadra di coach Gilles Reali ha dominato la sfida casalinga contro l'ultima della classe per 3-0

Continua la marcia spedita e vincente dell'Albese Volley ai vertici del girone b2 di serie B2 femminile. Ieri sera la Clerici Auto ha vinto il 6° turno di ritorno battendo nel testacoda casalingo il fanalino di coda Uyba PVV Riwega Delebio con un netto 3-0 (parziali 25-9, 26-16, 25-14). La squadra di coach Gilles Reali ha quindi sfruttato appieno il doppio turno tra le mra amiche per issarsi in vetta al girone in coabitazione con Villa Cortese ieri corsara a Chiavenna in attesa però del doppio recupero che attende la Bracco Milano che in questo weekend invece ha vinto sul campo di Barzago. Settimana prossima la Clerici Auto tornerà in campo sabato 26 febbraio ospite del Cusano Milanino battuto al tie break nel match d'andata per 3-2-

Il programma del 17° turno stagionale, 6° di ritorno del girone b2

Sabato 19 febbraio ore 21 ClericiAuto-Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Cinisello-Cusano 3-1, Padernese-Vivivolley 3-1, Chiavenna-Villa Cortese 0-3, Barzago-Bracco Milano 0-3, Cartiera d'Adda Mandello-Insubria Gallarate3-0.

Classifica aggiornata del girone B2

ClericiAuto Cabiate 34 (13), Villa Cortese 34 (13 gare giocate); Bracco Pro Patria Milano 32 (11); Cartiera dell'Adda Mandello 29 (12); Cinisello 19 (12); Cusano 17 (12); Chiavenna 17 (12); Padernese 16 (11); Barzago 8; (11), ViviVolley Varese (11) 7; Insubria Gallarate (11) 2; Uyba PVV Riwega Delebio (11) 0.

Il programma del 18° turno stagionale, 7° di ritorno del girone b2

Sabato 26 febbraio ore 21 Cusano Milanino-ClericiAuto, Uyba PVV Riwega Delebio- Padernese, Cinisello-Villa Cortese, Vivivolley-Cartiera d'Adda, Bracco Milano-Chiavenna, Insubria-Barzago.