Pallavolo Cabiate la ClericiAuto vuole regalarsi l'ultima vittoria del 2021 a Cinisello

Pallavolo Cabiate si gioca oggi il 10° turno d'andata del girone b2 di serie B2 donne.

Ultimo impegno del 2021 per la Pallavolo Cabiate nel campionato di serie B2 femminile. Questa sera infatti la ClericiAuto per il 10° turno d'andata del girone B2 renderà visita all'OMG Cinisello Balsamo. Una prova esterna non semplice per il team cabiatese che però arriva gasato dopo il bel successo ottenuto settimana scorsa in casa contro Villa Cortese riagganciata al 2° posto alle spalle della capolista Bracco Pro Patria Milano. Clerici Auto che poi tornerà in campo nel 2022 l'8 gennaio in casa contro Chiavenna. Prima di allora però e di festeggiare le feste la ClericiAuto vuole mettere sotto l'albero altri tre punti e la vittorai corsara a Cinisello.

Sabato 18 dicembre ore 21 Cinisello-Clericiauto Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio-ViviVolley, Cusano-Mandello, Bracco Pro Patria Milano-Insubria Gallarate, Villa Cortese-Barzago, Chiavenna-Padernese.

Bracco Pro Patria Milano 26; Villa Cortese, ClericiAuto Cabiate 22; Cartiera dell'Adda Mandello 21; Cusano 16; Cinisello 13; Padernese 12: Chiavenna 10; Barzago, ViviVolley Varese 6; Insubria Gallarate 2; Uyba PVV Riwega Delebio 0.