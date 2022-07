Pallavolo Cabiate, la matricola ClericiAuto inserita nel girone B con tutte lombarde e due trasferte in Sardegna

Pallavolo Cabiate: la federazione ha diramato i cinque raggruppamenti del campionato cadetto donne 2022/23.

Pallavolo Cabiate: tanti derby regionali con tutte squadre forti ma anche le due sfide sull'isola con Cagliari e Palau

La neopromossa Pallavolo Cabiate conosce le sue avversarie della prossima stagione in serie B1 femminile. La federazione italiana infatti ha pubblicato la composizione dei cinque gironi del campionato nazionale di B1 donne e la squadra lariana diretta da coach Gilles Reali è stata inserita nel girone B. Un girone prevalentemente lombardo con sole due trasferte in Sardegna dove Cabiate affronterà Capo d'Orso Palau e Cagliari. Un girone non facile, con tante ottime squadre ma con la Clericiauto decisa a recitare un ruolo da protagonista e magari da sorpresa della stagione. A breve saranno pubblicati i calendari ufficiali del campionato 2022/23.

Il girone B di serie B1 femminile

- Pallavolo Cabiate

- Pallavolo Don Felice Colleoni Trescore

- Pallavolo Capo d'Orso Palau

- Pall. ValleCamonica Sebino Costa Volpino

- Pallavolo Gorle

- Volley 2-0 Crema

- Volley Legnano

- Busnago Volleyball Team

- San Paolo Volley Cagliari

- Pro Patria Volley Milano

- Pallavolo Concorezzo

- Progetto Valtellina Volley

- Alsenese Pallavolo