Pallavolo Cabiate: la seconda amichevole della Clerici Auto finisce in pareggio 

La seconda amichevole pre campionato della Pallavolo Cabiate ieri sera è finita in.. parità. Già perché l'allenamento congiunto che la Clerici Auto ha disputato sul campo della Futura Volley Giovani Busto Arsizio formazione di serie A2 si è concluso sul 2-2.

Ottima prova per le ragazze di coach Gilles Reali che hanno vinto i primi due set evidenziando un'ottima fase difensiva ma anche un'efficace continuità in attacco. Equilibrati anche gli altri due set poi vinti alla distanza dal team locale. Un test importante e utile quindi che ha evidenziato la continua crescita del sestetto cabiatese anche al cospetto di una squadra di categoria superiore.

Ora la Clerici Auto torna in palestra per preparare il terzo allenamento congiunto della stagione contro la Fo.Co.L Volley Legnano in programma sabato 23 settembre in casa.

Il tabellino di Futura Volley Giovani-Clerici Auto Cabiate 2-2

Parzxiali:17-25, 14-25, 27-25, 25-23

Cabiate: Bordignon 18, Biganzoli 10, Simonetta 10, Pellegatta 8, Colombo 7, Chiesurin 3, Pavesi 3, Badini 2, Maspero 2, Della Canonica 1. All. Reali.

Il calendario del pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate 2-2

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1)

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1)

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)