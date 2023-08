Pallavolo Cabiate, la società brianzola apre le sue porte a nuovi giovani talenti

Pallavolo Cabiate: il vivaio del club rossoblù punta al reclutamento per la stagione 2023/24.

Pallavolo Cabiate: si cercano giocatrici Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16

C'è grande fermento in casa della Pallavolo Cabiate che non pensa solo alla prima squadra che parteciperà con una formazione al quanto rinnovata nel campionato di serie B1 femminile ma pensa e tanto anche al suo settore giovanile. Il club cabiatese infatti apre le sue porte a nuove atlete al grido di "Gioca con noi! Prova subito!" e cerca giocatrici per completare le squadre Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16. Le interessate per avere maggiori informazioni possono contattare direttamente la società al tel. 348 231 43 73 oppure via email a volley@pallavolocabiate.it.

Open day di minivolley il 4 settembre

Inoltre la Pallavolo Cabiate sta organizzando i suoi Open Day di Mini Volley! Il primo appuntamento è previsto per lunedì 4 settembre ed è rivolto a tutti i nati tra il 2017 e il 2014. Sono programmati due allenamenti settimanali, lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 18.30 presso la Palestra delle Scuole di Cabiate, Via IV Novembre, 32A. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dirigenza (Beatrice) al tel 342 893 2909 oppure scrivere a volley@pallavolocabiate.it .