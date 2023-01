Pallavolo Cabiate la Tecnoteam torna in campo e prepara la prima sfida del 2023 

Pallavolo Cabiate dal 7 gennaio riparte il campionato nazionale di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate dopo la lunga sosta per le festività la squadra di coach Reali sabato sera alle ore 21 ospiterà in casa il Delebio

Torna in campo oggi dopo alcuni giorni di festa a cavallo di Capodanno anche la Pallavolo Cabiate chiamata a preparare il suo primo impegno ufficiale del 2023. Sabato 7 gennaio infatti alle ore 21 presso il palazzetto amico di Cabiate la ClericiAuto di coach Gilles Reali ritornerà in campo per il 12° turno d'andata del girone B di serie B1 femminile ospitando la VolleyRiwega Delebio che la segue in classifica di tre lunghezze. La squadra cabiatese invece ha salutato il 2022 da un brillante quinto posto a quota 17, piazzamento più che positivo per la matricola brianzola che però non gioca dal 10 dicembre scorso quando perse in casa per 2-3 contro il Capo d'Orso Palau. Poi infatti la squadra di coach Reali ha osservato il turno di riposo e ora si rimette in moto per provare ad aprire al meglio il nuovo anno.

Programma del 12° turno del girone B

Sabato 7 gennaio ore 21 Cabiate-Delebio, Crema-Galbiati, Legnano-Costa Volpino, Bracco Pro Patria-Capo d'Orso Palau. Gorle-Busnago, Trescore-Concorezzo. Riposa San Paolo Cagliari.

Classifica girone B

Costa Volpino 31; Legnano 25; Crema 20; Bracco Pro Patria 18; Clerici Auto Cabiate 17; Capo D'Orso Palau, Delebio, Trescore 14; Gorle, Galbiati Piacenza 12; San Paolo Cagliari 10; Concorrezzo 7; Busnago 4.