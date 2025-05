Pallavolo Cabiate: "last dance" in Serie B1, coach Reali saluta dopo nove anni

E' davvero una vigilia speciale e con tante emozioni per la Pallavolo Cabiate: nel week-end giocherà l'ultima partita di stagione regolare in Serie B1 femminile.

Vigilia emozionante in Serie B1

Di fatto, domani, sabato 10 maggio, alle 16 a Bra, la sfida contro la Libellula sarà "the last dance" in categoria per la Pallavolo Cabiate dopo l'ormai matematica retrocessione e anche l'ultima gara sulla panchina della ClericiAuto per coach Gilles Reali: dopo 9 anni ha deciso di affrontare una nuova esperienza a Concorezzo in A2. "Una decisione maturata da tempo a prescindere dal risultato di questa stagione. Ho espresso questa mia volontà alla società che ha capito. Voglio quindi ringraziare la presidenza, i dirigenti e tutte le giocatrici che mi hanno permesso di vivere grandi annate e tante belle soddisfazioni. Avrei voluto salutare con un altro risultato ma Cabiate resterà sempre nel mio cuore". Come detto, coach Gilles Reali guiderà per l'ultima volta la Pallavolo Cabiate in Serie B1 domani, alle 16, sul campo della Libellula.

Programma del 13° turno, ultimo di ritorno

Sabato 10 maggio ore 16 Libellula-ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese-Legnano, Santena-Volano, Savis Volpiano-Parella, Trentino Energie-Chiavenna, Palau- Don Colleoni, Novara-Club Italia.

Classifica girone A, Serie B1

Villa Cortese 65; Santena 50; Savis Volpiano, Volano 49; Libellula 46; Legnano 44; Capo D'Orso Palau, Club Italia 42; Novara 36; Parella 29; Don Colleoni 25; Trentino Energie 20; Clerici Auto Cabiate 19; Chiavenna 10.