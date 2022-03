Pallavolo Cabiate, l'attesa è finita stasera alle 21 c'è lo scontro al vertice Clericiauto-Bracco Milano 

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate si gioca oggi un interessantissimo 18° turno in serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra lariana di coach Gilles Reali cerca l'impresa che potrebbe valere il sorpasso la vertice

Il conto alla rovescia è quasi terminato in casa della Pallavolo Cabiate che oggi si prepara ad ospitare alle ore 21 presso il palazzetto amico di via PaoloVI il big match del girone b2 di serie B2 femminile tra le prime due in classifica. Da una parte le padroni di casa della ClericiAuto seconda in graduatoria e dall'altra la capolista imbattuta Bracco Pro Patria Milano che la precede di un solo punto. Da una parte la Bracco che si presenta sulla scia di 13 vittorie di fila in altrettanti incontri giocati con 39 set vinti e solo 5 persi. Dall'altra la ClericiAuto che ha giocato una gara in più con 13 vittorie e una sola sconfitta quella subita all'andata proprio contro la Bracco per 3-1. Pur sapendo la difficoltà la squadra lariana diretta da coach Gilles Reali medita il colpaccio: servirà una grande prestazione ma in palio c'è il sorpasso e il primato in classifica.

Il programma del 18° turno stagionale, 7° di ritorno del girone b2

Sabato 5 marzo ore 21 Clerici Auto Cabiate-Bracco Pro Patria Milano, Chiavenna-Cinisello, Vivivolley-Insubria Gallarate, Barzago-Uyba PVV Riwega Delebio, Padernese-Cusano, Cartiera D'Adda Mandello-Villa Cortese.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 38; ClericiAuto Cabiate 37; Villa Cortese 36; Cartiera dell'Adda Mandello 32; Cinisello 20; Padernese 19; Cusano 17; Chiavenna 15; Barzago 8; ViviVolley Varese 7; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 0.