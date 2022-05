Pallavolo Cabiate, lunga trasferta in Abruzzo per la ClericiAuto che stasera prova il colpo corsaro con Teramo

pallavolo femminile news

Inizia oggi la seconda fase dei playoff di serie B2 femminile.

Pallavolo Cabiate: inizia oggi la seconda fase dei playoff di serie B2 femminile.

Pallavolo Cabiate: alle ore 20 prima gara del gironcino a tre che vedrà in campo anche le venete del Ponte San Nicolò

Il tempo di archiviare la vittoria in gara 2 con Chieri e il passaggio al turno successivo ed ecco che la Pallavolo Cabiate è già pronta per tornare in campo nella seconda fase dei playoff di serie B2 femminile. Questa sera infatti la ClericiAuto apre il gironcino a tre del 2° turno ospite della Umbyracyng Futura Teramo che ha eliminato nella serie precedente la Villadies Farmaderbe. Trasferta in Abruzzo lunga oltre 600 km che vedrà la Clerici Auto di coach Gilles Reali in campo alle ore 20 per provare ad inaugurare al meglio con una vittoria questa seconda fase dei playoff che poi continuerà il 21 maggio con la sfida Ponte San Nicolò-Teramo e si chiuderà proprio a Cabiate il 28 maggio con le ragazze di coach Reali che ospiteranno le venete del Ponte San Nicolò (che ha eliminato la Ambra Cavallini Pontedera). Ora l'asticella sale, le partite sono tutte diffcili ma si sa l'appetito vien mangiando...e lo sanno bene anche a Cabiate

Programma della seconda fase playoff

Gara1: 14 maggio ore 20 Teramo-Cabiate

Gara2: 21 maggio ore 19 Ponte San Nicolò-Teramo

gara 3: 28 maggio ore 19 Cabiate-Ponte San Nicolò