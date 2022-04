Pallavolo Cabiate missione compiuta dalla ClericiAuto che doma Barzago e resta a + 3 su Villa Cortese 

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate per il team di coach Gilles Reali una vittoria non semplice contro le lecchesi regolate per 3-0 in casa

Missione compiuta dalla Pallavolo Cabiate che vince anche il recupero contro Barzago per 3-0 e si mantiene al secondo posto con +3 sulla terza in classifica Villa Cortese quando mancano solo due gare al termine della regular season. Vittoria non facile però per la ClericiAuto di coach Gilles Reali che, soprattutto nel primo set ha dovuto sudare per domare la resistenza del sestetto lecchese. Quel che conta però è che la formazione cabiatese ha portato a casa altri tre punti pesanti e può guardare con fiducia al prossimo delicato impegno in trasferta contro Mandello che all'andata sconfisse a domicilio per 3-1 il 30 ottobre scorso.

Il tabellino di Clerici Auto-Barzago 3-0

Parziali 33-31, 25-21, 25-23

ClericiAuto cabiate: Citterio 1, Galliani 16, Bernasconi 9, Colombo 10, Bianchi, Quartarella 5, De Luca, Provasi, Cecconello 10, Rossi 11; ne: Ruffini, Brioschi, Bergna, Mestriner. All. Reali.

Il programma del recupero 13° turno stagionale, 2° ritorno del girone B2

Sabato 9 aprile ore 21 Cabiate-Barzago Lecco 3-0, Bracco-Uyba PVV Riwega Delebio 3-0, Villa Cortese-Padernese 3-1, Chiavenna-Mandello 3-2, Cusano-Insubria Gallarate 3-1, Cinisello-ViviVolley 3-0.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 56; ClericiAuto Cabiate 52; Villa Cortese 49; Cartiera dell'Adda Mandello 44; Cinisello 31; Cusano 28; Chiavenna 26; Padernese 22; Barzago 13; Vivivolley Varese 11; Uyba PVV Riwega Delebio 9; Insubria Gallarate 7.

Il programma del recupero 14° turno stagionale, 3° ritorno del girone B2

Sabato 23 aprile ore 20.30 Cartiera dell'Adda Mandello-ClericiAuto, Cusano-Bracco, Barzago-Padernese, Uyba PVV Riwega Delebio-Villa Cortese, Vivivolley-Chiavenna, Insubria-Cinisello.