Pallavolo Cabiate nuova prova di forza della Clerici Auto che ha travolto anche l'Insubria Gallarate

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato il 5° turno d'andata di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra diretta da coach Gilles Reali si è imposta in casa per 3-0 e resta al comando del girone b2

Nuova prova di forza della Pallavolo Cabiate che si conferma in grande condizione ma soprattutto in vetta al girone B2 del campionato di serie B2 di volley femminile. La conferma sul campo è arrivata nel weekend scorso quando la squadra diretta da coach Gilles Reali ha vinto il 5° turno casalingo d'andata travolgendo per 3-0 il fanalino di coda Insubria Gallarate per 3-0. Un'altra bella prova della Clerici Auto che resta al comando in codominio con la Pro Patria Milano. La Clerici Auto ora è attesa da un altro impegno agevole sulla carta sabato prossimo quando renderà visita alla Uyba PVV Riwega Varese ancora ferma a quota 0 punti in classifica.

I risultati del 5° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 13 novembre ore 21 Clerici Auto Cabiate- Insubria Gallarate 3-0 (parzilai 25-17, 25-19, 25-23), Chiavenna-Uyba PVV Riwega Varese 3-0, Cinisello-Pro Patria Milano 0-3, Villa Cortese-Cusano 3-0, Padernese-Cartiera D'Adda Mandello, 0-3 Barzago-ViviVolley Varese rinviata.

Classifica girone B2

Pro Patria Milano, ClericiAuto Cabiate 14; Villa Cortese 13; Cartiera dell'Adda Mandello 12; Cinisello9 Cusano 8; Padernese, Chiavenna 7; ViviVolley Varese 3; Uyba PVV Riwega Varese, Insubria Gallarate, Barzago 0.

Il programma del 5° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 20 novembre ore 19 Uyba PVV Riwega Varese-ClericiAuto Cabiate, Cusano-Cinisello, Vivivolley-Padernese, Villa Cortese-Chiavenna, Insubria Gallarate-Mandello, Pro Patria Milano-Barzago.