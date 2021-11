Pallavolo Cabiate, oggi la ClericiAuto vuole allungare la serie positiva in casa contro la TimecInsubria Insubria 

Pallavolo femminile oggi in campo

Si gioca oggi il 5° turno d'andata del campionato di serie B2 volley donne.

Pallavolo Cabiate: si gioca oggi il 5° turno d'andata del campionato di serie B2 volley donne.

Pallavolo Cabiate: la squadra di coach Reali ha l'occasione di mantenere la vetta della classifica

Sulla scia delle ultime belle vittori e del primato nel girone B2 questa sera la Pallavolo Cabiate torna in campo tra le mura amiche per ospitare il 5° turno d'andata del campionato di serie B2 di volley femminile. Un turno favorevole sulla carta alla ClericiAuto diretta da coach Gilles Reali che in casa riceve alle ore 21 la TimecInsubria Insubria Gallarate ancora ferma a quota 0 punti in classifica. Da segnalare che invece l'altra capolista del girone la Pro Patria Milano è attesa in serata da una non facile trasferta sul campo del Cinisello.

Ricordiamo che chi volesse prenotare i posti in tribuna per assistere alla partita di questa sera a Cabiate può cliccare direttamente sul link sottostante

Il programma del 5° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 13 novembre ore 21 Clerici Auto Cabiate- Insubria Gallarate, Chiavenna-Uyba PVV Riwega Varese, Cinisello-Pro Patria Milano, Villa Cortese-Cusano, Padernese-Cartiera D'Adda Mandello, Barzago-ViviVolley Varese.

Classifica girone B2

Pro Patria Milano, ClericiAuto Cabiate 11; Villa Cortese 10; Cinisello, Cartiera dell'Adda Mandello 9 Cusano 8; Padernese 7; Chiavenna 4; ViviVolley Varese 3; Uyba PVV Riwega Varese, Insubria Gallarate, Barzago 0.