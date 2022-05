Pallavolo Cabiate partenza super per la ClericiAuto che sbanca Chieri in gara 1 e vede il passaggio del turno

Volley femminile news e risultati

Sono iniziati nel migliore dei modi i playoff di serie B2 femminile per la Pallavolo Cabiate. La ClericiAuto di coach Gilles Reali nel weekend scorso è andata a vincere gara 1 del 1° turno sul campo della Reale Mutua Chieri con il punteggio di 1-3. Dopo aver vinto i primi due set, la squadra di coach Reali ha dovuto subire il punto delle locali ma ha poi chiuso i conti nella terza partita. Ora sulla scia di questo preziosissimo successo corsaro la Clerici Auto è già proiettata al return match di gara 2 in programma a Cabiate mercoledì sera alle ore 20.30: in caso di vittoria la squadra di coach Reali staccherebbe il pass per il secondo turno playoff e proseguirebbe la sua avventura esaltante.

Il tabellino di Reale Mutua Chieri76-Clerici Auto Cabiate 1-3

Parziali 23-25, 22-25, 25-17, 23-25

Clerici Auto: Provasi, Citterio 10, Colombo 15, Ruffini, Cecconello 9, Bernasconi 12, Hyka 1, Bianchi 1, Quartarella 6, Galliani 9, De Luca. All. Reali.

Programma 1° turno playoff serie B2 femminile

Gara 1 andata: sabato 7 maggio ore 19.30 Reale Mutua Chieri76-Clerici Auto Cabiate 1-3

Gara 2 ritorno mercoledì 11 maggio ore 20.30 Clerici Auto Cabiate-Reale Mutua Chieri76