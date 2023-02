Pallavolo Cabiate per la Clerici Auto staera trasferta delicata a Trescore

Pallavolo Cabiate oggi si gioca il 3° turno di ritorno del campionato di B1 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Gilles Reali vuole vendicare il ko dell'andata e continuare la sua rincorsa ai playoff

Match day per la Pallavolo Cabiate che questa sera alle ore 21 renderà visita al Don Colleoni Trescore per il 16° turno il terzo di ritorno nel girone B di serie B1 donne. Una trasferta nn facile per la Clerici Auto in terra bergamasca contro un avversario che già all'andata la sconfisse in casa per 1-3. Ma la squadra lariana diretta da coach Gilles Reali sta attraversando un buon momento e sulla scia delle ultime vittorie vuole continuare la sua rincorsa ai playoff dall'alto del quarto posto attuale.

Programma del 16° turno, terzo di ritorno del girone B

Sabato 18 febbraio ore 21 Don Colleoni Trescore-Cabiate, San Paolo Cagliari-Capo d'Orso Palau, Gorle-Crema, Delebio-Legnano, Concorezzo-Bracco, Galbiati-Costa Volpino.

Classifica girone B

Costa Volpino 38; Legnano 34; Bracco Pro Patria 30; Cabiate 27; Crema 26; Delebio 23; Trescore 22; Gorle 15; Capo D'Orso Palau, San Paolo Cagliari 14; Galbiati Piacenza 13; Concorrezzo 10; Busnago 4.