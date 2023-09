Pallavolo Cabiate: per la ClericiAuto primo test positivo a Lecco 

Buone indicazioni dopo la prima uscita amichevole pre season per la Pallavolo Cabiate. Ieri sera, infatti, la Clerici Auto di coach Gilles Reali dopo due intense settimane di allenamenti ha sostenuto il primo test precampionato andato a rendere visita alla Picco Lecco formazione di serie A2.

Nonostante le differenza di categoria è stato un allenamento congiunto positivo per la formazione cabiatese che dopo aver perso i primi tre set, giocati comunque a buon livello, ha chiuso in bellezza la gara vincendo il quarto per 23-25.

In casa Clerici Auto coach Reali ha voluto dare spazio a tutte le atlete a disposizione molte delle quali alla prima uscita assoluta in maglia cabiatese. La Clerici Auto giocherà la sua seconda amichevole mercoledì 20 settembre ancora ospite sul campo della Futura Volley Giovani.

Il tabellino di Picco Lecco-Clerici Auto Cabiate 3-1

Parziali: 25-18. 25-18, 25-14, 23-25

Clerici Auto: 12 Colombo 12 Chiesurin 8 Biganzoli 5 Bordignon 4 Rettani 4 Simonetta 3 Maspero 2 Badini 1 Pavesi. All. Reali<

Questo il calendario delle amichevoli pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1)

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1)

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)