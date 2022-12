Pallavolo Cabiate: nel weekend si è giocato il 10° turno d'andata di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: per la ClericiAuto stop amaro e non senza polemiche con Palau

Boccone amaro e difficile da digerire per la Pallavolo Cabiate che fa ancora fatica ad assorbire la sconfitta subita in rimonta sabato scorso in casa contro il Capo D'Orso Palau per il 10° turno d'andata di serie B1 donne.

La squadra di coach Gilles Reali infatti si è dovuta arrendere sul campo amico al team sardo che si è imposto 2-3 ma in casa Clerici Auto non hanno nascosto tante recriminazioni per un metro arbitrale discutibile nella seconda parte di gara. Finisce quindi nel modo più beffardo questo splendido 2022 per il club cabiatese che dopo avere festeggiato la promozione in serie B1 veleggia nelle zone nobili del campionato. Dove ora osserverà il turno di riposo nel prossimo weekend per tornare in campo il 7 gennaio in casa contro Delebio.

Programma del 10° turno del girone B

Sabato 10 dicembre ore 15 Cabiate-Capo D'Orso Palau 2-3, Legnano-Busnago 3-0, Crema-San Paolo Cagliari 3-1, Delebio-Concorrezzo 3-1, Trescore-Galbiati 3-2, Gorle-Costa Volpino 1-3. Riposa Bracco Pro Patria.

Classifica girone B

Costa Volpino 28; Legnano 25; Bracco Pro Patria 18; Cabiate, Crema 17; Capo D'Orso Palau 14; Delebio 13; Trescore 11; Galbiati Piacenza 10; Gorle 9; San Paolo Cagliari. Concorrezzo 7; Busnago 4.