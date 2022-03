Vlley femminile news

Pallavolo Cabiate per la ClericiAuto un sabato sera in Villa. Cortese che vale il secondo posto

Si avvicina un altro weekend per cuori forti in casa della Pallavolo Cabiate. Archiviata l'onorevole sconfitta subita settimana scorsa in casa contro la capolista Bracco Milano, ora la ClericiAuto è alla vigilia di un altro match chiave di questa sua bella stagione. Sabato 12 marzo alle ore 20.30 il team lariano diretto da coach Gilles Reali renderà visita per il 19° turno stagionale del campionato di B2 femminile alla Villa Cortese, pariclassifica a quota 37 al secondo posto nel girone B2. Una sfida probabilmente decisiva per assegnare la seconda piazza dietro la corazzata Bracco. Ricordiamo che nel match d'andata giocato l'11 dicembre scorso la ClericiAuto si impose tra le mura domestiche per 3-1 e vincere domani presso la palestra comunale di via Vespucci a Villa Cortese regalerebbe un 2-0 fondamentale per il futuro del torneo cabiatese.

Per chi volesse assistere alla partita sulle tribune di Villa Cortese è possibile consultare il link dell'evento

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-b2-gso-villa-cortese-volley-vs-clericiauto-cabiate-co-292239093997?fbclid=IwAR2W9dk4GWvbTKC8Y4dEpSJ-D5vMnSonm2hpUfYcDFmDKHfxs8fDqEs357Y

Il programma del 19° turno stagionale del girone B2

Sabato 12 marzo ore 20.30 Villa Cortese-Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio -Cartiera d'Adda, Cusano-Vivivolley, Cinisello-Barzago, Bracco-Padernese, Cinisello-Chiavenna.

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 41; ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese 37; Cartiera dell'Adda Mandello 34; Cinisello, Padernese 22; Cusano 21; Chiavenna 18; Barzago 11; Vivivolley Varese 8; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 0.